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Зваблива Алессандра Амброзіо вразила ідеальною фігурою

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Алессандра Амброзіо у бікіні - фото 1
Алессандра Амброзіо у бікіні / instagram.com/alessandraambrosio

Популярна супермодель Алессандра Амброзіо продовжує тішити сонячними знімками у бікіні та нагадувати, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці! Тут справді спекотно!

38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо нещодавно розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, однак зовсім не збирається завершувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже жінка майже кожного дня публікує свіжі кадри.

І ще: Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні

Нещодавно Алессандра показала, що завжди готова до спекотного сезону. Свіжі фото моделі в бікіні на пляжі викликають захват, а фанати вже назвали її Афродітою, адже перед її вродою важко встояти:

Зваблива Алессандра Амброзіо вразила ідеальною фігурою - фото 392189

Зваблива Алессандра Амброзіо вразила ідеальною фігурою - фото 392190

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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