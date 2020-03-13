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Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу

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Сальма Хайек - фото 1
Сальма Хайек / instagram

Американська актриса Сальма Хайек поділилася фотографіями, на яких постала без макіяжу. 53-річна знаменитість зачарувала шанувальників своєю зовнішністю і молодістю.

На кадрах актриса сфотографована у звичайній білій кофті з розпущеним волоссям. На обличчі відсутній макіяж.

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Хайек завжди стверджує, що її краса натуральна завдяки хорошій спадковості. І різним операціям краси вона вважає за краще спорт, правильне харчування, міцний сон, якісну косметику і позитивний настрій.

Шанувальники вже залайкали фото зірки. Знімки отримали 375 тисяч відміток "подобається" і понад 2,4 тисячі коментарів. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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