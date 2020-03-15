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Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні

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Теммі Хемброу в купальнику - фото 1
Теммі Хемброу в купальнику

Відома модель Теммі Хемброу вкотре опинилась у центрі уваги через гарячі фото у крихітному купальнику. Ця дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру, адже завжди готова до літа!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 10 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Щоправда, найчастіше на її профілі можна побачити саме знімки у невеликій кількості одягу або взагалі без нього. Це підтверджують і недавні фото Теммі у крихітному бікіні. Білявка обожнює літо і власні форми, якими хизується з різних ракурсів. Тож не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 200 тисяч лайків та тисячу коментарів з компліментами.

Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні - фото 392151

Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні - фото 392152

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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