Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні

Відома модель Теммі Хемброу вкотре опинилась у центрі уваги через гарячі фото у крихітному купальнику. Ця дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру, адже завжди готова до літа!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 10 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

І ще: Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу

Щоправда, найчастіше на її профілі можна побачити саме знімки у невеликій кількості одягу або взагалі без нього. Це підтверджують і недавні фото Теммі у крихітному бікіні. Білявка обожнює літо і власні форми, якими хизується з різних ракурсів. Тож не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 200 тисяч лайків та тисячу коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра, яка є копією Міли Куніс: фотопорівняння