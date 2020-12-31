Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів

Зовсім не обов'язково пити алкогольні напої, щоб чудово зустріти Новий рік. Кардіологи зі США пропонують відмінну альтернативу, яка дозволить відмінно провести час у хорошій компанії. До вашої уваги рецепт "моктейля" зі свіжих фруктів, наповнений вітамінами та клітковиною. Нумо готувати разом!

Цей "моктейль" – відмінна альтернатива алкогольним напоям, яким віддають перевагу люди по всьому світу. Приготуйте безалкогольну сангрію на Новий рік, щоб здивувати своїх друзів, а також не страждати від похмілля наступного ранку.

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"У напою є переваги, які роблять його кращим вибором, ніж келих вина, пива або коктейлю", – сказала Кетрін Шампань, професор епідеміології харчування в Центрі біомедичних досліджень Пеннінгтон в Батон-Руж, штат Луїзіана.

Випити кілька порцій спиртних напоїв – старовинна святкова традиція. Але надмірне вживання алкоголю може послабити імунну систему та збільшити ризик захворювань печінки, деяких видів раку та пошкодження серця, згідно з даними Національного інституту зі зловживання алкоголем і алкоголізму (США). Це також впливає на функції мозку, такі як раціональне мислення, що є важливим чинником у дотриманні правил безпеки, щоб зупинити поширення COVID-19.

З іншого боку, склянка безалкогольної сангрії пропонує широкий спектр вітамінів, включаючи C і K, і антиоксиданти, такі як бета-каротин.

"У ній також міститься багато калію, який є одним з характерних ознак дієти DASH (дієтичні підходи до боротьби з гіпертонією), яка хороша для зниження кров'яного тиску. Калій – це не те, що ви обов'язково знайдете в алкогольному напої або навіть газованій воді", – сказала Шампань.

Сангрія зі свіжих фруктів – справжня вітамінна бомба. Це саме те, що потрібне кожному з нас у новорічну ніч, а також узимку.

Сангрія зі свіжих фруктів

Інгредієнти

3 склянки несолодкого журавлинно-яблучного соку або 2 склянки 100% журавлинного соку й 1 склянка несолодкого яблучного соку

1 склянка газованої води (охолодженої)

1 маленьке яблуко

1/2 склянки малини

1 маленький лимон (нарізаний 8 скибочками)

1 невеликий лайм (нарізаний на 8 скибочок)

1 склянка колотого льоду

Приготування сангрії зі свіжих фруктів

У невеликому глечику або іншій посудині з носиком розмішайте сік і газовану воду. У невеликій мисці акуратно перемішайте яблуко і малину. Додайте по 1 столовій ложці у склянку. Покладіть по 2 скибочки лимона і 2 скибочки лайма у кожну склянку. Викладіть лід на фрукти. Влийте сік. Насолоджуйтеся!

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