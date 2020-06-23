Зупинки для гігантів та людей з карликовістю розсмішили мережу: фотофакт

В Одеській області на зупинках громадського транспорту встановили лавки на неприродній для людини висоті. Курйозні знімки опублікував колишній керівник Служби автодоріг Одеської області Олег Варивода у Facebook.

Жителів Чорноморська і Великодолинського Одеської області розсмішили нововстановлені лавки на зупинках транспорту. Так, на одній із зупинок лавка розташована ​​на рівні плечей людини, а на інший – трохи вище за щиколотки.

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"Продовжую вас дивувати творами "дорожнього мистецтва" на місцевих та комунальних дорогах. На черзі Великодолинське і Чорноморськ Одеської області. Там досить оригінально підійшли до вирішення питання по зупинках", – прокоментував Варивода.

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