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Люди діляться на два типи за сприйняттям часу: простий тест
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Блогер на простому прикладі показав, як люди по-різному сприймають час, і в це важко повірити. Виявилось, все залежить від егоїзму.
Тіктокер з ніком asapscience змусив користувачів задуматись над сприйняттям часу, адже відкрив просту істину. Він розповів, що всього одне питання здатне показати, як люди діляться на два типи. Здається, це найпростіший тест, який дивує.
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"Якщо вам скажуть, що зустріч, яка повинна була пройти о 12 годині, переноситься на 2 години. Ви вирішите, що вона пройде о 10 ранку чи о 2 годині дня?", – спитав блогер. Виявилось, що таке просте запитання здатне розділити людей.
Якщо ж ви подумаєте про перенесення на 14:00, то належите до категорії егоїстично орієнтованих людей (self-perspective), які вважають, що саме вони рухають час. Якщо ж ви подумали про 10 ранку, то сприймаєте час, як ключову рухому силу (time-perspective).
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