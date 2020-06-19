Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мережу розсмішили одеські комунальники, які косили невидиму траву: курйозне відео

  • 40
Мережу розсмішили одеські комунальники, які косили невидиму траву: курйозне відео - фото 1

В Одесі працівників комунальних служб помітили за дивним заняттям. Епічним відео очевидець поділився на своїй сторінці у Facebook.

Так, комунальників зняли на проспекті Гагаріна з газонокосарками. Цікаво, що працівники удавали, що стрижуть траву, там де її немає. На це звернув увагу місцевий житель Костянтин Вахрушев, який розмістив відео у себе на сторінці в Facebook.

І ще: Дівчина показала волоссям, як спекотно на Соломонових островах (епічне відео)

Чоловік звернувся до представників місцевої влади з проханням прокоментувати дії співробітників комунальних служб: "Прокоментуйте, будь ласка, я просто не розумію, що вони газонокосаркою роблять".

Читайте також: Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 251
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 1999
Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
  • 16 червня, 17:21
  • 531
Загрузка...
Новини