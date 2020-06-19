Мережу розсмішили одеські комунальники, які косили невидиму траву: курйозне відео

В Одесі працівників комунальних служб помітили за дивним заняттям. Епічним відео очевидець поділився на своїй сторінці у Facebook.

Так, комунальників зняли на проспекті Гагаріна з газонокосарками. Цікаво, що працівники удавали, що стрижуть траву, там де її немає. На це звернув увагу місцевий житель Костянтин Вахрушев, який розмістив відео у себе на сторінці в Facebook.

І ще: Дівчина показала волоссям, як спекотно на Соломонових островах (епічне відео)

Чоловік звернувся до представників місцевої влади з проханням прокоментувати дії співробітників комунальних служб: "Прокоментуйте, будь ласка, я просто не розумію, що вони газонокосаркою роблять".

Читайте також: Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотофакт