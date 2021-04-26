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Зухвала Настя Каменських спантеличила підписників пікантним фото без білизни

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива Настя Каменських зараз відпочиває у спекотній Мексиці разом з подругою, мамою та чоловіком Потапом. І не забуває зірка радувати шанувальників спекотними знімками з відпочинку. Проте один з останніх кадрів вразив мережу своєю відвертістю.

Так, Настя Каменських опублікувала в Instagram фото, на якому постала у спокусливому топі від купальника кольору мокко з пікантною деталлю – ланцюжком на животі. Вона заплющила очі і насолоджується атмосферою.

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"Закрити очі і розчинитися в моменті", – прокоментувала знімок Настя.

Але увагу юзерів привернуло те, що красуня позує без трусиків. Під строкатим парео, який зірка пов'язала на стегнах, вони побачили відсутність плавок. Артистку засипали питаннями у коментарях.

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