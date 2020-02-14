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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Зухвала Лобода подарувала фанам себе на День усіх закоханих

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Лобода - фото 1
Лобода / instagram

Співачка Світлана Лобода здивувала фанатів сміливим образом. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка Світлана Лобода до Дня святого Валентина знялася в березневому номері журналу Glamour.

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Вражаючі результати фотосесії співачка опублікувала у своєму Instagram-профілі. "Яка з LO вам подобається найбільше?" – поцікавилася у шанувальників Лобода.

На деяких кадрах співачка позує із заплетеними косами на голові, довгими нігтями і незвичайними, масивними прикрасами. Одягнена Світлана в джинси і футболку, поверх якої – куртка під шкіру змії. На іншому знімку співачка позувала у спортивних лосинах і короткому топі, а зверху накинула довгу білу шубу.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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