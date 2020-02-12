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Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами

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Кайлі Дженнер показала форми на афтепаті Оскара - фото 1
Кайлі Дженнер показала форми на афтепаті Оскара

Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалась апетитною фігурою у розкішній червоній сукні з відвертим декольте та вирізами. Тут справді спекотно!

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 162 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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А на афтепаті Оскара Кайлі з'явилась у відвертій червоній сукні, яка лише підкреслила її апетитну фігуру. Здається, у Кім Кардашян тепер серйозна конкуренція у вигляді молодшої сестри.

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385631

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385632

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385633

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385634

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385635

Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами - фото 385636

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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