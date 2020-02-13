Відео з сексуальною Емілі Ратажковскі у бікіні підкорює мережу

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась в центрі уваги мережі через пікантне відео на пляжі. Ця дівчина знає, як зробити рекламу власному бренду.

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 25 мільйонів користувачі, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

І ще: Наймолодша мільярдерка у світі вразила сексуальними формами

Нещодавно дівчина вирішила поділитись сонячним відео на пляжі у бікіні від власного бренду Inamorata, яке за лічені години зібрало понад 3 мільйони переглядів! На кілька речей можна дивитись вічно, і ролики Емілі у цьому списку.

Читайте також: Фантастична американка виглядає, як власна донька (фото)