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Зуби, планети і цвіркуни: які буденні речі лякають користувачів мережі

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Дивні страхи людей - фото 1
Дивні страхи людей

Кожна людина має власні страхи, але деякі побоювання викликають здивування своєю дивністю чи абсурдністю. У мережі вирішили розповісти про звичайні речі, які викликають мурашки по тілу.

На платформі Reddit користувач з ніком Erikgaming23 запустив новий незвичайний тред. Автор спитав, які буденні речі викликають страх у коментаторів. Виявилось, що дехто може запанікувати навіть у найзвичайнішій ситуації. Зібрали ТОП-12 відповідей про страхи людей, які дивують.

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  • Старіння. Думка про те, що якось я доживу до моменту, коли більше не зможу турбуватись про себе самостійно, лякає мене понад усе у світі. Я значно менше боюсь смерті, аніж такого. (DeathSpiral321)
  • Коли тарган раптово злітає. (Akira_Satoru)
  • Мене лякають зуби та всі можливі проблеми з ними. Неважливо, чи вони у мене, чи в інших людей. (HotMopo)
  • Чистка подрібнювача відходів. Я забороняю будь-кому бути на кухні, коли це роблю, бо з фільмів жахів знаю, що хтось випадково його увімкне. Одного разу моя дружина розбила склянку у раковині і все це потрапило у подрібнювач. Діставати шматочки скла звідти було моєю найдурнішою і найстрашнішою дією у житті. (CrunchyRamenYumYum)
  • Планети. Мене лякають реальні фото і відео з ними, бо вони просто гігантські. Мене лякають величезні речі, тому від усвідомлення розмірів космічних тіл у мене справжня істерика. (mytwoquarters)
Зуби, планети і цвіркуни: які буденні речі лякають користувачів мережі - фото 417290
  • Мене лякають співбесіди. Мене просять розповісти про себе, а мозок просто вимикається. Не розумію, як мені все ж вдалось знайти роботу. (Redwolf774)
  • Звук скейтборду у мене за спиною. Не знаю чому, але я просто застигаю на місці, коли його чую. (jsoliloquy)
  • Дзеркала у темній кімнаті. Приміром, коли вимикаєш світло у ванній до того, як виходиш з неї. Здається, будь-яка межа між світами тоншає у цей момент (FrankensteinsBarber)
Зуби, планети і цвіркуни: які буденні речі лякають користувачів мережі - фото 417291
  • Закриваю очі, коли мию голову. Я бачив надто багато фільмів жахів, щоб не боятись цього. (BenJacobs1236)
  • Дзвінок або стукіт у двері, коли я нікого не чекаю. Мені нічого приховувати, я чесно оплачую всі рахунки, але серце біжить у п'яти. (02nf)
  • У мене зовсім ірраціональний страх, що за моєї відсутності у дім хтось увірветься та вкраде мого папугу. (MutinyBri)
  • Цвіркуни. Вони рухаються надто непередбачувано, і це лякає мене. Жаби також, але не так сильно. (theothersoul)
Зуби, планети і цвіркуни: які буденні речі лякають користувачів мережі - фото 417289

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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