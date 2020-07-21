Займалася сексом з трьома водіями Uber: жінка знялась для фотостоку і стала зіркою мережі

Добре подумайте перед тим, як зніматися для фотостоків

Музикант зі США Джим Муртаг розповів у твіттері, як знявся для каталогу стокових фотографій. Тепер він постійно виявляє в мережі свої знімки у дивних сатиричних новинах. Це надихнуло інших користувачів показати, що ілюструють їхніми світлинами.

На фотографіях Муртаг просто сидить за столом перед ноутбуком, але чомусь його знімки дуже полюбили ставити у свої матеріали автори новин про секс і чоловіків-аб'юзерів.

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Американець розповів, що часто шкодує, що тоді погодився на цю зйомку, і доклав кілька заголовків статей зі своїм фото.

"Якщо ви не хочете дитину, то тримайте ноги зведеними", – сказав чоловік, який мастурбує по п'ять разів на день", "Чоловік, якого ще не визнали серійним аб'юзером, хоробро засуджує чоловіка, якого визнали серійним аб'юзером", "Ідеальний союзник? Цей хлопець щойно помер" – такі заголовки супроводжуються знімками Муртага. І той факт, що ці новини вигадані, не надто заспокоює героя фото.

I often regret doing this photo shoot a few years back pic.twitter.com/BiIJWYNmrQ — jim murtagh (@jamesmurtagh) July 19, 2020

У коментарі до поста Муртага прийшли люди зі схожим болем: вони теж знялися для стокового каталогу, і їх фото теж з'явилися у дивних матеріалах.

"Розумію тебе. До речі, я – вегетаріанка"

"Я, з іншого боку, ні про що не шкодую"

Заголовок статті: "Як досягти такого потужного оргазму, що це зіпсує весь досвід вашого хлопця"

"Ось чому я ніколи не зможу поїхати до Австралії"

Заголовок статті: "Я займалася сексом з трьома водіями Uber"

А деякі користувачі говорять, що могло бути і гірше і хлопцеві не варто засмучуватися: "Я фантазую про груповий секс зі старими чоловіками, що страждають від ожиріння".

Після таких заголовків ми вже 100500 разів передумали зніматися для фотостоків. Ну його до біса!

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