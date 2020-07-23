Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками

Талановита пекарка вирішила створювати найсолодший обман для мережі, адже створює звичайні речі, які насправді зовсім не те, чим здаються на перший погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Наталі Сайдерсерф (Natalie Sideserf) – пекарка з Остіна (штат Техас), яка робить дуже реалістичні мультиплікаційні тортики, які ззовні зовсім не схожі на цей традиційний смаколик.

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За останні кілька років її портфоліо поповнилось десертами у вигляді героїв фільмів та серіалів, овочів, фруктів, інших страв та звичайних предметів. Це варто побачити на власні очі:

Джерело всіх фото: instagram.com/sideserfcakes

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