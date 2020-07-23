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Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками

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Неймовірні торти американки - фото 1
Неймовірні торти американки

Талановита пекарка вирішила створювати найсолодший обман для мережі, адже створює звичайні речі, які насправді зовсім не те, чим здаються на перший погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Наталі Сайдерсерф (Natalie Sideserf) – пекарка з Остіна (штат Техас), яка робить дуже реалістичні мультиплікаційні тортики, які ззовні зовсім не схожі на цей традиційний смаколик.

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За останні кілька років її портфоліо поповнилось десертами у вигляді героїв фільмів та серіалів, овочів, фруктів, інших страв та звичайних предметів. Це варто побачити на власні очі:

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417171

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417172

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417173

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417174

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417175

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417176

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417177

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417178

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417179

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417180

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417181

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417182

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417183

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417184

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417185

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417186

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417187

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417188

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417189

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417190

Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками - фото 417191

Джерело всіх фото: instagram.com/sideserfcakes

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Джерело: boredpanda
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