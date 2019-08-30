Зруйновано міф про шкоду популярного фастфуду

Вчені вивчили склад локшини швидкого приготування і оцінили її шкідливі властивості. Отже, чи можна їсти таку локшину?

У дослідженні вчених йдеться, що до складу локшини в тому числі входять пшеничне борошно, пальмова олія, карбонат і поліфосфат натрію.

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Деякі з цих інгредієнтів, за словами вчених, не приносять користь організму, проте і не завдадуть шкоди, якщо їх вживати у помірних кількостях. "У тих кількостях, в яких різні речовини містяться в локшині, вони не приносять організмові шкоди. Однак постійно харчуватися тільки локшиною не можна, адже в ній недостатньо білків і жирів", – резюмують вчені.

До складу такої локшини також входять сорбат калію, бензоат натрію, глутамат натрію і мальтодекстрин. Сорбінова і бензойна кислоти – природні сполуки, які містяться в плодах ягід, а також використовуються як консерванти. Що стосується мальтодекстрину, то його отримують з кукурудзяного крохмалю. Ця речовина використовується для приготування продуктів для дітей та дієтичного харчування.

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