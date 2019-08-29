Як вирощують найдорожчу в світі спецію

У більшості людей шафран асоціюється з яскраво-рудим кольором і високою вартістю. Не дарма ж спецію прозвали червоним золотом: її ціна на ринку може доходити до $ 2000-3000 за 1 кілограм!

Як спецію шафран почали вживати близько 4000 років тому, надаючи з його допомогою особливого смаку різним стравам: супам, м'ясним і овочевим делікатесам і навіть десертам.

І ще: 10 фото для візуального задоволення

Шафран вирощують у багатьох країнах: Ірані, Іспанії, Греції, Франції, Азербайджані, Китаї. Висока вартість обумовлюється складністю виробництва. Шафран – це рильця квітки крокусу, а в кожному крокусі їх всього лише три штуки. Для того, щоб зібрати кілограм, доведеться обробити від 100 000 до 150 000 квіток!

На фотографіях ми бачимо, що збір починається зранку: люди мають закінчити роботу до тих пір, поки сонце не встигло висушити верхівки рилець. Вся робота проробляється вручну, після складання квіти приносять в приміщення, акуратно виймають рильця, укладають на сито і сушать за певної температури.

Читайте також: У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів