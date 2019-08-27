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Рецепт сирних кульок: забудьте про чипси

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Спосіб приготування сирних кульок - фото 1
Спосіб приготування сирних кульок / retsepty

Дуже просто і смачно! У нас їх люблять усі. На приготування потрібно всього лише пів години.

Інгредієнти:

  • молоко 250 мл
  • вершкове масло 100 г
  • борошно 150 г
  • сіль 0,5 ч.л.
  • чорний перець
  • 4 яйця
  • напівтвердий сир 150 г

Спосіб приготування сирних кульок:

  1. У каструльку викладаємо масло, сіль, перець, заливаємо молоком. Ставимо на повільний вогонь і, помішуючи, чекаємо, поки масло не розтане, а молоко не закипить.
  2. Охолоджуємо суміш і починаємо акуратно вмішувати борошно. Після цього ставимо каструльку на повільний вогонь і помішуємо борошно. Як тільки воно почне відставати від стінок каструлі, вимикаємо.
  3. Тепер тісто знову має злегка охолонути, а ми поки на великій тертці натираємо сир. Сир краще брати твердих сортів. Сир викладаємо до тіста, додаємо яйця і перемішуємо.
  4. Тісто готове. Деко застилаємо пергаментом і викладаємо тісто маленькими кульками. Краще це робити чайною ложкою.
  5. Випікаємо при 200° хвилин 10-15, потім зменшуємо вогонь і печемо ще 5 хвилин. Кульки мають стати золотистого кольору. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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