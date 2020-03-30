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Зовсім гола Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів (18+)
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Популярна модель Емілі Ратажковскі опинилась в центрі уваги мережі через звабливе фото абсолютно без одягу, на якому прикривається лише фіранкою. Тут дуже спекотно!
28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.
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Зараз дівчина також проводить час в самоізоляції, але це не означає, що зовсім не ділиться новими фото. Нещодавно Емілі вирішила знову похизуватись сексуальними формами та оприлюднила зовсім "голий" знімок, на якому ховається за фіранками. За лічені години допис зібрав понад мільйон лайків та тисячі коментарів, і це зовсім не дивно.
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