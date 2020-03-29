Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джесс Бріанн, – гаряча зірка Instagram, яка не дає спокою своїм підписникам інтимними знімками.

Ми підготували для тебе свіжу порцію спокусливих фото від чергової красуні, які зроблять твій карантин цікавішим. Знайомимо тебе сьогодні ближче з моделлю Джесс Бріанн. Знімків топлес в її Instagram безліч. І це не просто фото, а витвір мистецтва з іскрою в очах. З такими темпами дівчина скоро перейде у жанр НЮ.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)

Красуня мешкає в сонячному Сан-Клементе (Каліфорнія), прикрашає своє тіло татуюваннями і публікує у своїх соціальних мережах цитати. Одна з останніх – "she had that whiskey, skinny dipping smile". Що це означає або ж що Джесс Бріанн цим хотіла сказати – загадка. Ну але суть не в цьому. Адже тут тебе чекає десятка найвідвертіших фото від нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

Читайте також: Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)