Як виглядає у звичайному житті найкрасивіша дівчина світу

Супермодель Белла Хадід не дарма вважається найкрасивішою жінкою у світі, адже вона має не лише ангельську вроду, а й розкішну фігуру. І це підтверджують її фото поза зйомками та подіумами.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Зараз навіть зірки не ігнорують карантин, тож залишаються вдома. Серед них і Белла, яка вже давно закликала шанувальників самоізолюватись та бути добрішими у цей важкий час. І навіть перебування у помешканні не заважає Хадід ділитись розкішними фото. Недавнє селфі зірки без косметики та фільтрів вже зібрало понад 700 тисяч лайків та тисячі коментарів з компліментами.

Також не оминули увагою і пікантне відео зі зйомки для Vogue, на якому важко не помітити розкішну фігуру моделі:

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