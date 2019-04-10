Сімейка Аддамсів: перший трейлер нового мультфільму

У мережі з'явився перший трейлер до мультфільму Сімейка Аддамсів (The Addams Family) від режисера Повного розковбасу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий телесеріал Сімейка Аддамсів нарешті отримає новий анімаційний фільм. Перший тизер про дивну родину вже з'явився на офіційному Youtube-каналі Universal Pictures UK. Відомо, що режисерські крісла посіли Кондрад Вернон (Шрек 2) та Грег Тірнан (Повний розковбас), тому можна очікувати доволі кумедний і похмурний мультфільм водночас.

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Щоправда, не варто сподіватись на те, що нова картина базуватиметься на популярному телесеріалі, а на однойменних коміксах Чарльза Адамса. Сюжет розповість про сім'ю, яка раптово знайомиться з підступною журналісткою Марго Нідлер. Тепер на них чекатиме повний переворот звичайного життя, яке іншим видається зовсім не таким звичайним.

Прем'єра Сімейки Аддамсів запланована вже на осінь 2019 року.

Сімейка Аддамсів 2019, дивитись трейлер онлайн:

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