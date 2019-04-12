Професор: трейлер нової комедії з Джонні Деппом

У мережі з'явився перший трейлер до чорної комедії Професор (THE PROFESSOR), де головну роль зіграв Джонні Депп. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Saban Films показала офіційний трейлер до інді-драми Професор (THE PROFESSOR), де знаменитий актор Джонні Депп виконав головну роль. Прем'єра стрічки поки залишається у таємниці.

І ще: Ума Турман з'явилася у трейлері до нового хоррор-серіалу від Netflix

Сюжет розповідає про професора, який дізнається про невиліковну хворобу. У нього залишається близько півроку на те, щоб нарешті пожити повним життям. Тож тепер поряд з ним і студенти, і дружина починають забувати про всі можливі рамки.

Головні ролі, окрім Деппа, виконали Розмарі ДеВітт, Рон Лівінгтон, Зої Доуч, Денні Х'юстон та інші.

Професор 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Сімейка Аддамсів: перший трейлер нового мультфільму