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Професор: трейлер нової комедії з Джонні Деппом

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Професор 2019, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Професор 2019, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший трейлер до чорної комедії Професор (THE PROFESSOR), де головну роль зіграв Джонні Депп. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Saban Films показала офіційний трейлер до інді-драми Професор (THE PROFESSOR), де знаменитий актор Джонні Депп виконав головну роль. Прем'єра стрічки поки залишається у таємниці.

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Сюжет розповідає про професора, який дізнається про невиліковну хворобу. У нього залишається близько півроку на те, щоб нарешті пожити повним життям. Тож тепер поряд з ним і студенти, і дружина починають забувати про всі можливі рамки.

Головні ролі, окрім Деппа, виконали Розмарі ДеВітт, Рон Лівінгтон, Зої Доуч, Денні Х'юстон та інші.

Професор 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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