Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму

Майже два покоління змінили один одного відтоді, як вийшла перша частина приголомшливого фантастичного фільму Зоряні війни.

У цілому ж з 1977 по 2005 роки на широкий екран вийшло 8 частин культової саги, і наразі очікується 9. Фільми відправили нас на інші планети і познайомили з безліччю героїв і лиходіїв, які боролися за своє життя. Нумо подивімося, як сьогодні, через 20 років, виглядають улюблені герої стрічки!

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Люк Скайуокер

Марк Хемілл назавжди залишився для глядачів Люком Скайуокером, хоча продовжував зніматися в кіно, працював в театрі і багато озвучував мультфільми. Попри зайнятість в кіно і в театрі, Марк – зразковий сім'янин. Коли його діти вчилися в школі, він навіть ходив на батьківські збори.

Хан Соло

Світ, і не тільки кіношний, знає Гаррісона у двох іпостасях: як непереможного космічного капітана Хана Соло, і не менш героїчного вченого і шукача пригод Індіани Джонса. Серед своїх колег по зоряно-військовому цеху 77-річний Форд успішний актор, зірка так званого "першого ешелону". фільмах.

Принцеса Лея Органа

Фішер вперше з'явилася в картині Воррена Бітті Шампунь 1975 року, і особливо широко була відома, поки не взяла участь у Зоряних війнах. У Фішер, яка в останні роки свого життя активно ділилася своїм досвідом боротьби з наркоманією і біполярним розладом, також за плечима роль Енджели в мультсеріалі Family Guy (Гріффіни).

Чубакка

Перш ніж стати Чубаккою, Пітер Мейхью працював санітаром у лікарні при Королівському коледжі в Лондоні. Досі актор є улюбленцем фанатських з'їздів. У минулому році він з'явився в одному з епізодів серіалу Glee каналу Fox. Мейхью наразі живе в Бойд, невеликому техаському містечку з населенням 1 200 людей.

С-3РО

73-річний Ентоні має в акторському багажі понад 70 фільмів. Роль емоційного андроїда для нього знакова в кар'єрі. Але, на відміну від інших акторів, Деніелс знявся у всіх частинах Зоряних воєн. Останні роки працював над озвученням мультсеріалів на тему Зоряних воєн.

R2-D2

Британець Кенні Бейкер вже був відомим комедійним актором, перш ніж Джордж Лукас затвердив його на роль милого R2D2. У 2009 році він опублікував свою біографію "Від крихітних жолудів: історія Кенні Бейкера". Наразі він живе у Великобританії, де, за його словами, насолоджується прогулянками по своєму саду.

Дарт Вейдер

Джеймс Ерл Джонс, найбільше відомий озвученням Дарта Вейдера, зараз працює над мультфільмом Страж Лев, продовженням Короля Лева. Він озвучує Муфасу, як і в першому мультфільмі 1994 року.

Падме Амідала

Після ролі в Леоні, Портман підняла свою майстерність на новий рівень, коли вона з'явилася в Прихованій загрозі і його безпосередньому продовженні. Після отримання Оскара за Чорного лебедя, вона готова знову підкорювати глядачів в картині 2013 року Тор: Темний світ.

Молодий Обі-Ван Кенобі

Еван МакГрегор зараз один з найбільш затребуваних акторів Великобританії. Ще до участі в Зоряних війнах він встиг знятися в декількох успішних фільмах: На голці, Велика риба, Мулен Руж. І тепер у нього багато запрошень і цікавих проєктів, щоправда, з нагородами поки не дуже щастить.

Магістр Йода

Актор, який стоїть за Йодой і багатьма іншими улюбленими персонажами з Маппет-шоу і Вулиці Сезам, вже був широко відомий за хітом 1979 року Фільму Маппетів. Як Йода він з'явився на екрані через рік, в картині Імперія завдає удару у відповідь.

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