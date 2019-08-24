Доповідь: трейлер фільму про картування ЦРУ з Адамом Драйвером

У мережі з'явився трейлер до фільму Доповідь (The Report), де головну роль грає зірка Зоряних війн Адам Драйвер. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Сервіс Amazon Prime Video опублікував промо стрічки Доповідь або з Звіт про тортури (The Report) від Стівена Содерберга. Прем'єра стрічки запланована вже на листопад на Amazon.

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Сюжет базується на реальних подіях та розповідає про розслідування проти ЦРУ через звинувачення у катуванні підозрюваних в організації теракту 9 серпня. Гасло стрічки доволі красномовне - "Правда має значення". У головних ролях Адам Драйвер, Джон Хемм, Корі Столл, Анетт Бенінг та інші.

Доповідь: дивитись трейлер фільму онлайн:

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