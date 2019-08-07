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Disney випустить збірник рецептів страв з Зоряних війн

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Книга рецептів страв з Зоряних війн - фото 1
Книга рецептів страв з Зоряних війн / disneyfoodblog

Американська кіностудія Disney випустить збірник рецептів страв з фантастичної франшизи "Зоряні війни". Фанати стрічки зможуть приготувати космічні страви за готовим рецептом.

Кулінарна книга з рецептами страв з'явиться на полицях магазинів 5 листопада 2019 року. Її обсяг складе 176 сторінок. Текст написано Строно Таггсом – кухарем з бойовика "Зоряні війни. Пробудження сили". Над книгою також працювали Челсі Монро-Кассель і Марк Сумерак.

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Disney випустить збірник рецептів страв з Зоряних війн - фото 346144

Тепер у фанатів "Зоряних війн" з'явиться можливість приготувати страви з улюбленої франшизи по готовому рецептом. Шанувальники нерідко намагалися повторити рецепти з фільмів. На YouTube є відеоролики приготування рисової каші з креветками – улюблених ласощів Шелдона Купера з "Теорії великого вибуху", лимонних десертів з "Гри престолів".

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Джерело: disneyfoodblog
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