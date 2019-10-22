Зоряні війни: Сходження Скайвокера: дивіться фінальний трейлер

У мережі показали фінальний трейлер дев'ятого епізоду саги Зоряні війни: Сходження Скайвокера (Star Wars: The Rise of Skywalker), який вже невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі Зоряних війн з'явився фінальний ролик до майбутньої стрічки про Сходження Скайвокера (Star Wars: The Rise of Skywalker), дата виходу якої запланована на 19 грудня 2019 року.

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Трейлер показав головних героїв попередніх частин, серед яких Рей, Фінн, По Демерон, Кайло Рен, Чубакка і навіть Лея Органа у виконанні померлої Кері Фішер. Нагадаємо, що це вже фінальна частина нової трилогії. У головних ролях: Джон Боєга, Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Енді Серкіс, Домналл Глісон, Макс фон Сюдов, Гаррісон Форд, Кері Фішер, Марк Гемілл.

Зоряні війни: Сходження Скайвокера: дивитись трейлер фільму онлайн:

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