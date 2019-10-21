Бладшот: перший трейлер супергеройського фільму з Він Дизелем

У мережі нарешті з'явився перший трейлер нового супергеройського фільму Бладшот (Bloodshot), де головну роль виконає Він Дизель. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Sony Pictures презентувала перший офіційний трейлер до нової супергероїки Бладшот (Bloodshot) за однойменними коміксами. Дата виходу стрічки запланована на 21 лютого 2020 року.

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Сюжет розповідає про убитого солдата Рея Гаррісона, якого повертають до життя у доволі могутній корпорації. Але не для того, щоб дати йому шанс прожити щасливе життя, а щоб зробити власною зброєю. І це не дивно, адже тепер Рей має не тільки неймовірну силу, а й миттєву регенерацію. Щоправда, науковці здатні контролювати не тільки його тіло, але і свідомість, змінюючи спогади.

У головних ролях: Він Діизель, Сем Хьюен, Сем Хьюен, Гай Пірс, Ейса Гонсалес та інш.

Бладшот 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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