Зоряні війни для дівчаток: з'явились незвичайні ляльки Барбі

Міф про те, що лише хлопці у захваті від фільмів "Зоряні війни", вкотре розбився після появи у світ цієї колекції ляльок Барбі. Дарт Вейдер вже не той, а робот C-3PO навряд чи зможе кумедно їздити.

Компанія Mattel вирішила також заробити на Зоряних війна та випустила ляльок Барбі у стилі культових фільмів. До колекції поти потрапили тільки три ляльки в образах Дарта Вейдера, принцеси Леї та улюбленця публіки дроїда R2-D2. А от робот C-3PO став милим аксесуаром у вигляді сумки.

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Як зізнався дизайнер лінійки Роберт Бест, він завжди був фанатом легендарних фільмів Джорджа Лукаса, тому вирішив поєднати два важливі моменти в культурі - Зоряні війни та Барбі. До слова, коштує таке комбо 100 доларів. А виглядає так:

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