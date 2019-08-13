Фільми, в яких ви ніколи не вгадаєте кінцівку

Коли ми вибираємо фільм, то очікуємо захоплюючого сюжету і непередбачуваного фіналу. Ці фільми однозначно здивують вас своєю розв'язкою!

Ідеальне вбивство / A Perfect Murder

Успішний бізнесмен Стівен Тейлор дізнається про роман дружини Емілі з художником Девідом. Стівен наводить довідки і дізнається що Девід шлюбний аферист. Добре поміркувавши Стівен придумує ідеальний план.

Ключ від всіх дверей / The Skeleton Key

Керолайн влаштувалася хатньою робітницею в сім'ю з паралізованим чоловіком. Господиня будинку вручила Керолайн ключі від усіх кімнат крім однієї. Це насторожило жінку, адже у будинку є дуже похмура історія.

Ідеальний незнайомець / Perfect Stranger

Журналістка Ровена Прайс втратила подругу. Щоб знайти вбивцю, вона вирішує почати власне розслідування. У Ровени вже є підозрюваний.

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