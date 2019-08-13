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Король Лев став найуспішнішою анімацією в історії

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Король Лев - фото 1
Король Лев / ign

Анімаційна стрічка Король Лев, яка є ремейком легендарного однойменного мультфільму, визнана найуспішнішою у своєму жанрі в усі часи.

Світові касові збори фільму "Король Лев" склали 1,33 мільярда доларів. Попереднім рекордсменом була мультиплікаційна стрічка "Холодне серце", яка була випущена у 2013 році. Вона зібрала в прокаті 1,29 мільярда доларів.

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Третє місце займає "Суперсімейка 2", касові збори якої склали 1,24 мільярда доларів. У ТОП-5 також увійшли анімаційні стрічки "Міньйони" (1,16 мільярда доларів) і "Історія іграшок: Велика втеча" (1,07 мільярда доларів).

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Джерело: metro
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