Зонд NASA впритул наблизився до Сонця: з'явилося відео

Зонд підійшов до зірки на відстань майже у 24 мільйони кілометрів. Таке зближення було здійснено вперше.

Космічний зонд NASA Parker Solar Probe наблизився до Сонця впритул, підійшовши на відстань у 15 мільйонів миль (24 мільйони кілометрів). Про це повідомляється на офіційній Twitter-сторінці NASA.

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Зонд рухається зі швидкістю 343 км/год. У точці максимального зближення з Сонцем він витримав температуру у 19,9 млн градусів Цельсія.

Стикаючись із смертельною спекою і радіацією, наш космічний апарат Parker Solar Probe здійснив своє перше зближення з Сонцем, коли в районі 22:28 за часом Східного узбережжя США підійшов до нього на відстань у 15 мільйонів миль, – відзначають представники NASA.

HOT OFF THE PRESSES! Facing brutal heat & radiation, our #ParkerSolarProbe spacecraft achieved its first close approach to the Sun when it came within 15 million miles of the surface at about 10:28pm ET. Read about our mission to “touch” the Sun: https://t.co/mJ6Zwwgv9A pic.twitter.com/uGkeUeJMhY — NASA (@NASA) November 6, 2018

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