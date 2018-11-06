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Зонд NASA впритул наблизився до Сонця: з'явилося відео

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Зонд NASA наблизився на рекордну відстань до Сонця - фото 1
Зонд NASA наблизився на рекордну відстань до Сонця / indiatvnews

Зонд підійшов до зірки на відстань майже у 24 мільйони кілометрів. Таке зближення було здійснено вперше.

Космічний зонд NASA Parker Solar Probe наблизився до Сонця впритул, підійшовши на відстань у 15 мільйонів миль (24 мільйони кілометрів). Про це повідомляється на офіційній Twitter-сторінці NASA.

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Зонд рухається зі швидкістю 343 км/год. У точці максимального зближення з Сонцем він витримав температуру у 19,9 млн градусів Цельсія.

Стикаючись із смертельною спекою і радіацією, наш космічний апарат Parker Solar Probe здійснив своє перше зближення з Сонцем, коли в районі 22:28 за часом Східного узбережжя США підійшов до нього на відстань у 15 мільйонів миль, – відзначають представники NASA.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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