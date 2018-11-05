У NASA показали найбільш якісне відео з космосу

У NASA показали найбільш якісне відео з космосу / NASA

Астронавти показали перше відео у форматі 8 К з борту Міжнародної космічної станції.

У NASA опублікували на своєму офіційному Youtube-каналі перше найбільш високоякісне відео з космосу. На записі можна побачити, як живеться астронавтами на борту Міжнародної космічної станції, а також те, над чим вони зараз працюють.

І ще: Космічний телескоп Kepler завершив свою роботу

Відзначається, що відео з найвищою роздільною здатністю було створено завдяки камері Helium 8K від RED. У космічному агентстві пояснюють, що вирішили зробити такий якісний ролик, щоб допомогти людям більше цікавитись вивченням космосу та підтримувати роботу астронавтів.

Читайте також: Названо найстрашніші місця Всесвіту