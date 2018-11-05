Астрономи знайшли найстарішу зірку у Всесвіті

Вчені помітили зірку віком 13,5 млрд років у нашій галактиці!

Зірка отримала назву 2MASS J18082002-5104378 B, і може виявитися однією з найстаріших зірок Всесвіту. Висновок про вік зірки вчені зробили через низький вміст металів у її складі.

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У ранньому Всесвіті метали були відсутні, і сформувалися згодом в результаті ядерного синтезу, що протікає в надрах перших поколінь зірок. Після цього їх "викидувало" назовні в результаті потужних вибухів первинних світил. Кожне наступне покоління зірок збагачувалося металами, в порівнянні з попереднім поколінням.

Зірка 2MASS J18082002-5104378 B має найнижчу металомісткість з усіх коли-небудь відкритих зірок. Для порівняння, це лише 10% від металоміскості Землі. Це відкриття може означати, що вік тонкого диска нашої Галактики насправді набагато більший, ніж 8-10 мільярдів років, як вважалося раніше. Раніше зірку не помічали, оскільки вона дуже тьмяна. Її знайшли випадково, спостерігаючи за більш яскравою зіркою-компаньйоном.

Астрономи знайшли найстарішу зірку у Всесвіті

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