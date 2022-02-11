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Зонд NASA вперше в історії зняв поверхню Венери з космосу: відео

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Венера - фото 1
Венера / nasa

Сонячний зонд Паркер, призначений для вивчення Сонця, зробив перші в історії знімки поверхні Венери з космосу у видимому світлі. Це виглядає просто неймовірно!

Через щільну атмосферу Венера покрита товстим шаром хмар, які закривають поверхню планети, пише nasa.

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Досі знімки поверхні Венери у видимому спектрі вдалося зробити лише радянським апаратам, які сідали на планету, але швидко виходили з ладу через високу температуру та вкрай несприятливі умови. Надалі для дослідження поверхні Венери та складання карт використовували радари та інфрачервоні камери, які могли "бачити" крізь завісу хмар.

У 2020 році під час прольоту повз Венеру Паркер направив на планету свою камеру WISPR, здатну знімати у видимому для людини спектрі. Передбачалося, що камера зможе зняти верхні шари венеріанських хмар, але фотографії перевершили очікування вчених. І в 2021 році Паркер зробив ще одну зйомку, і тепер у NASA оприлюднили знімки, зібрані в коротке відео.

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