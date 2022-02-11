Астроном зняв на відео ракету Ілона Маска, яка впаде на Місяць

Італійському астроному Джанлука Масі вдалося зняти другий ступень ракети Falcon 9 компанії SpaceX, що прямує до Місяця. Він вріжеться у супутник Землі 4 березня цього року.

Як пише Futurism, у 2015 році ракета-носій Falcon 9 вивела в космос апарат DSCOVR, призначений для спостережень за Землею та Сонцем. Після цього вона у вигляді космічного сміття залишалася у космосі. Тепер ракета, яка отримала назву об'єкт 2015-007B, летить до Місяця і вріжеться в нього 4 березня 2022 року.

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Астроному Джанлука Масі вдалося зробити фото та відео з дуже низькою роздільною здатністю.

"Це ракета-носій Falcon 9 DSCOVR, яка впаде на Місяць на початку березня цього року. Подивіться, як вона сяє під час обертання", – написав у Twitter астроном.

Падіння ракети на Місяць неможливо буде побачити із Землі, оскільки це відбудеться на зворотній його стороні.

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022

This exceptional sequence shows the @SpaceX #falcon9 upper stage going to impact on the Moon next Month. #SpaceX. It was captured last night during its fly-by. As you can see it is blinking, as it is tumbling. pic.twitter.com/D5M18mAclU — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 9, 2022

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