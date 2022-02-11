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Астроном зняв на відео ракету Ілона Маска, яка впаде на Місяць

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Астроном зняв на відео ракету Ілона Маска, яка впаде на Місяць - фото 1

Італійському астроному Джанлука Масі вдалося зняти другий ступень ракети Falcon 9 компанії SpaceX, що прямує до Місяця. Він вріжеться у супутник Землі 4 березня цього року.

Як пише Futurism, у 2015 році ракета-носій Falcon 9 вивела в космос апарат DSCOVR, призначений для спостережень за Землею та Сонцем. Після цього вона у вигляді космічного сміття залишалася у космосі. Тепер ракета, яка отримала назву об'єкт 2015-007B, летить до Місяця і вріжеться в нього 4 березня 2022 року.

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Астроному Джанлука Масі вдалося зробити фото та відео з дуже низькою роздільною здатністю.

"Це ракета-носій Falcon 9 DSCOVR, яка впаде на Місяць на початку березня цього року. Подивіться, як вона сяє під час обертання", – написав у Twitter астроном.

Падіння ракети на Місяць неможливо буде побачити із Землі, оскільки це відбудеться на зворотній його стороні.

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