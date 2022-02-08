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SpaceX показала на відео момент відділення ступенів Falcon 9 на шаленій швидкості

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SpaceX показала на відео момент відділення ступенів Falcon 9 на шаленій швидкості - фото 1

Компанія SpaceX показала на відео момент запуску ракети-носія Falcon 9. На її борту на орбіту вивели італійський супутник дистанційного зондування COSMO-SkyMed.

Так, SpaceX відправила на орбіту італійський супутник дистанційного зондування COSMO-SkyMed 1 лютого. Як видно з відео на YouTube, під час запуску ракети Falcon 9 після старту двигуна Merlin відбулося відділення обтічників корисного навантаження і самих ступенів.

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Цього разу перший ступінь приземлився не на платформу, розташовану в океані, а на землю.

Багаторазова ракета середньої вантажопідйомності здатна запускати в космос вантаж вагою до 22,8 тонни. При запуску Falcon 9 розганяється до швидкості 5000 км/год, після чого двигун першого ступеня відокремлюється від другого. Після цього він знову вмикає його і повертається на платформу.

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