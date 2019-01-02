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Зонд NASA вийшов на орбіту загадкового астероїда

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Зонд буквально пронісся повз Ultima Thule - фото 1
Зонд буквально пронісся повз Ultima Thule / Wired

Космічний зонд США New Horizons пролетів поруч з астероїдом 2014 MU69 Ultima Thule на самій околиці Сонячної системи.

За мільярд миль позаду Плутона зонд New Horizons здійснив найбільш віддалене зближення, пролетівши повз покритий льодом давній камінь в поясі Койпера.

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За розрахунками, відстань між зондом і астероїдом у момент максимального зближення склала всього 3,5 тисячі кілометрів. Небесне тіло з пояса Койпера стало найдальшим від Землі об'єктом, відвіданим земним зондом. Раніше науковий керівник місії Алан Стерн повідомляв, що на камерах, встановлених на апараті, астероїд буде такого ж розміру, як повний Місяць при погляді із Землі. При цьому зонд буквально пронесеться повз Ultima Thule зі швидкістю 32 тисячі миль в годину (51 тис. кілометрів на годину або близько 14,6 кілометра за секунду).

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Джерело: twitter
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