Зонд NASA вийшов на орбіту загадкового астероїда

Космічний зонд США New Horizons пролетів поруч з астероїдом 2014 MU69 Ultima Thule на самій околиці Сонячної системи.

За мільярд миль позаду Плутона зонд New Horizons здійснив найбільш віддалене зближення, пролетівши повз покритий льодом давній камінь в поясі Койпера.

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За розрахунками, відстань між зондом і астероїдом у момент максимального зближення склала всього 3,5 тисячі кілометрів. Небесне тіло з пояса Койпера стало найдальшим від Землі об'єктом, відвіданим земним зондом. Раніше науковий керівник місії Алан Стерн повідомляв, що на камерах, встановлених на апараті, астероїд буде такого ж розміру, як повний Місяць при погляді із Землі. При цьому зонд буквально пронесеться повз Ultima Thule зі швидкістю 32 тисячі миль в годину (51 тис. кілометрів на годину або близько 14,6 кілометра за секунду).

.@NASANewHorizons was scheduled to make its close approach to #UltimaThule at 12:33am ET. Join us live at 9:45am as we await the confirmation signal from the spacecraft. Details: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/y8eOO2DOtw — NASA (@NASA) 1 січня 2019 р.

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