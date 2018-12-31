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Магнітні бурі у січні 2019: календар небезпечних дат в Україні

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Розклад, коли будуть магнітні бурі у січні - фото 1
Розклад, коли будуть магнітні бурі у січні

Січень 2019 принесе нові магнітні бурі, які очікуються і в Україні. До вашої уваги всі дати у січні, коли метеозалежні люди відчують вплив магнітного поля Землі.

У січні 2019 року можна видихнути з полегшенням, адже сильних магнітних бур не передбачається. Відзначається, що саме у другий місяць зими сонячна активність буде на низькому рівні. Дивіться повний прогноз магнітних збурень на найближчий місяць, щоб не перейматися за своє здоров'я.

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Найбільш активним, на думку науковців, Сонце буде 4 та 16 січня. Саме в ці дні сила магнітних бур досягне 4 балів. Це означає, що вам варто бути обережними, якщо ви схильні до метеорологічної залежності. У решту ж днів магнітні збурення не перевищуватимуть 3 бали, що не мало б сильно вплинути на ваше самопочуття.

Повний календар магнітних бур на січень 2019
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Ми ж нагадаємо, що під час магнітних бур надзвичайно важливо дбати про власне здоров'я, а також захистити організм від сонячного впливу. Це дозволить знизити ризики виникнення серйозних неприємностей або загострення хронічних хвороб.

Поради, як пережити магнітні бурі:

  • Якщо ви плануєте займатися фізичними вправами, то вони мають бути незначними. Це дозволить вам уберегти сили, Також фахівці рекомендують не братися за виконання відповідальних доручень, щоб не нашкодити здоров'ю.
  • У пік магнітних збурень варто дотримуватися правильного раціону харчування. Спробуйте уникати вживання гострої, смаженої та жирної їжі. Також варто відмовитися від вживання спиртних напоїв.
  • Прислухайтесь до самопочуття, якщо вам необхідно вибратися з дому. При головному болю або слабкості краще залишатися в оселі, щоб не ускладнити ситуацію.
  • Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань – запасіться необхідними ліками. Напередодні рекомендуємо проконсультуватися у сімейного лікаря.
  • При магнітних збуреннях вашим найкращим супутником буде повноцінний здоровий сон, а також відпочинок. Пам'ятайте про те, що не варто братися за все й одразу, щоб не нашкодити собі. Бережіть себе та своїх близьких!
  • Магнітні бурі у січні 2019 року - фото 298632
    Магнітні бурі у січні 2019 року

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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