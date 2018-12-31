Магнітні бурі у січні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Січень 2019 принесе нові магнітні бурі, які очікуються і в Україні. До вашої уваги всі дати у січні, коли метеозалежні люди відчують вплив магнітного поля Землі.

У січні 2019 року можна видихнути з полегшенням, адже сильних магнітних бур не передбачається. Відзначається, що саме у другий місяць зими сонячна активність буде на низькому рівні. Дивіться повний прогноз магнітних збурень на найближчий місяць, щоб не перейматися за своє здоров'я.

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Найбільш активним, на думку науковців, Сонце буде 4 та 16 січня. Саме в ці дні сила магнітних бур досягне 4 балів. Це означає, що вам варто бути обережними, якщо ви схильні до метеорологічної залежності. У решту ж днів магнітні збурення не перевищуватимуть 3 бали, що не мало б сильно вплинути на ваше самопочуття.

Повний календар магнітних бур на січень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ми ж нагадаємо, що під час магнітних бур надзвичайно важливо дбати про власне здоров'я, а також захистити організм від сонячного впливу. Це дозволить знизити ризики виникнення серйозних неприємностей або загострення хронічних хвороб.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Якщо ви плануєте займатися фізичними вправами, то вони мають бути незначними. Це дозволить вам уберегти сили, Також фахівці рекомендують не братися за виконання відповідальних доручень, щоб не нашкодити здоров'ю.

У пік магнітних збурень варто дотримуватися правильного раціону харчування. Спробуйте уникати вживання гострої, смаженої та жирної їжі. Також варто відмовитися від вживання спиртних напоїв.

Прислухайтесь до самопочуття, якщо вам необхідно вибратися з дому. При головному болю або слабкості краще залишатися в оселі, щоб не ускладнити ситуацію.

Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань – запасіться необхідними ліками. Напередодні рекомендуємо проконсультуватися у сімейного лікаря.

При магнітних збуреннях вашим найкращим супутником буде повноцінний здоровий сон, а також відпочинок. Пам'ятайте про те, що не варто братися за все й одразу, щоб не нашкодити собі. Бережіть себе та своїх близьких!

Магнітні бурі у січні 2019 року

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