У мережі показали найкрасивіші фото Чумацького шляху в 2018 році

Користувачі не можуть відвести погляд від ефектного колажу зі знімків Чумацького шляху.

На платформі Reddit користувач з ніком DanielJStein, який працює професійним фотограф, поділився колажем з космічними знімками, який за короткий час опинився у трендах. За 10 годин допис зібрав понад 39 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів.

І ще: У NASA розповіли про різдвяне меню екіпажу МКС

"2018 рік був найкращим для зйомки Чумацького шляху" Це колаж з моїх улюблених зображень у якості 8К", – відзначив автор. Це справді варто побачити, а ще можна зберігати, як шпалери на робочий стіл.

Читайте також: Вчені зробили несподіване відкриття про Сонце