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У мережі показали найкрасивіші фото Чумацького шляху в 2018 році

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Чумацький шлях у 2018 році - фото 1
Чумацький шлях у 2018 році

Користувачі не можуть відвести погляд від ефектного колажу зі знімків Чумацького шляху.

На платформі Reddit користувач з ніком DanielJStein, який працює професійним фотограф, поділився колажем з космічними знімками, який за короткий час опинився у трендах. За 10 годин допис зібрав понад 39 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів.

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"2018 рік був найкращим для зйомки Чумацького шляху" Це колаж з моїх улюблених зображень у якості 8К", – відзначив автор. Це справді варто побачити, а ще можна зберігати, як шпалери на робочий стіл.

2018 was easily my best year for photographing the Milky Way. This is an 8k compilation of my favorite images. from r/space

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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