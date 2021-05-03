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Скільки насправді триває доба на Венері: оновлені дані від астрономів

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Венера - фото 1
Венера / independent

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі 15 років опромінювали Венеру радіохвилями, приймали відбитий сигнал і в підсумку змогли максимально точно розрахувати тривалість доби на планеті.

Виявилося, доба завжди змінюється не менше, ніж на 20 хвилин. Це пояснюється масивністю атмосфери, пише Phys.org. В середньому доба на Венері триває 243,0226 земних днів – майже 8 місяців. Швидкість обертання планети непостійна через те, що атмосфера обмінюється великою кількістю імпульсів з твердою поверхнею планети. Вони або прискорюють, або уповільнюють Венеру.

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На Землі теж відбуваються подібні процеси, але вони не помітні. Вплив атмосфери віднімає з доби або додає до них лише одну мілісекунди.

Ситуація на Венері драматичніша, тому що її атмосфера у 93 рази важча за земну. Вона на 96% складається з вуглекислого газу і на 3,5% з азоту. Тиск на поверхні планети еквівалентний тиску океану на глибині 900 метрів.

Розрахунок тривалості доби важливий для майбутніх космічних місій. Через різницю у 20 хвилин апарати можуть сісти за 30 кілометрів від запланованої локації.

Скільки насправді триває доба на Венері: оновлені дані від астрономів - фото 457753

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