Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі

Автономний марсіанський зонд InSight, який використовується для буріння Марса, прислав на Землю серію неймовірних знімків. На них зображені схід і захід на Червоній планеті, які мають синюватий відтінок, на відміну від червоного на Землі.

Деякі зображення піддалися комп'ютерній обробці. Фахівці хотіли показати, яким бачив би марсіанський ландшафт людське око. В результаті вийшла добірка фотографій, неземної краси – такі пейзажі неможливо побачити на нашій планеті.

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Схід і захід Сонця на Марсі

Схід і захід Сонця на Марсі

Зонд InSight був відправлений до Червоної планети близько року тому. Успішну посадку на Марсі апарат здійснив в листопаді 2018 року. Головні завдання InSight – вивчення внутрішньої структури і процесів, що протікають в товщі марсіанського ґрунту. Ці роботи зонд виконує за допомогою розміщених на поверхні планети приладів – сейсмометра SEIS і інструменту HP.

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