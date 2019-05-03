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Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі

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Марс - фото 1
Марс / dlr

Автономний марсіанський зонд InSight, який використовується для буріння Марса, прислав на Землю серію неймовірних знімків. На них зображені схід і захід на Червоній планеті, які мають синюватий відтінок, на відміну від червоного на Землі.

Деякі зображення піддалися комп'ютерній обробці. Фахівці хотіли показати, яким бачив би марсіанський ландшафт людське око. В результаті вийшла добірка фотографій, неземної краси – такі пейзажі неможливо побачити на нашій планеті.

І ще: На Марсі вперше зафіксували землетрус

Схід і захід Сонця на Марсі - фото 325371
Схід і захід Сонця на Марсі
Схід і захід Сонця на Марсі - фото 325370
Схід і захід Сонця на Марсі

Зонд InSight був відправлений до Червоної планети близько року тому. Успішну посадку на Марсі апарат здійснив в листопаді 2018 року. Головні завдання InSight – вивчення внутрішньої структури і процесів, що протікають в товщі марсіанського ґрунту. Ці роботи зонд виконує за допомогою розміщених на поверхні планети приладів – сейсмометра SEIS і інструменту HP.

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Джерело: nasa
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