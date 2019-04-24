На Марсі вперше зафіксували землетрус

Французький сейсмограф SEIS вперше в історії зафіксував невеликі підземні поштовхи на Марсі. Про це космічне агентство Франції CNES повідомило в Twitter.

Відзначається, що слабкий, але виразний сейсмічний сигнал був виявлений 6 квітня – у 128-й день марсіанської місії SEIS. За даними CNES, він нагадує активність, яку зафіксували на поверхні Місяця під час місії "Аполлона" (США) в 1960-1970-х роках.

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За попередніми даними, це саме поштовхи, а не вітер чи якісь інші зовнішні фактори.

Це вперше у світі: сейсмометр виявив марсіанський землетрус! – підкреслює агентство.

C’est une première mondiale : le sismomètre SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez

c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3 — CNES (@CNES) April 23, 2019

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