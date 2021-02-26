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Золоте весілля (50 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
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50 річниця весілля називається золотою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 50 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на золоте весілля – важливий елемент у привітанні з 50 річницею сімейного життя! Символ 50 річниці – золото. Цей, один з найцінніших і дорогих металів, уособлює щось досягнуте нелегкою працею.
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50 років спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. Люди, які прожили разом півстоліття, довели взаємну любов, повагу, довіру і відданість. На золоте весілля подружжя обмінюється золотими прикрасами. Існує традиція в день золотого весілля обмінятися новими обручками, а старі віддавати онукам, як сімейну реліквію.
Що подарувати подружжю на 50 років сімейного життя – золоте весілля:
- вироби з золота
- прикраси
- речі з позолотою
- Тощо
Окрім подарунків з золота, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.
П'ятдесятирічний ювілей варто відзначати в колі родичів. Святкувати цей ювілей весілля слід багато, за великим святковим столом.
До вашої уваги привітання з 50 річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання з золотим весіллям у віршах
***
Нехай ваше весілля золоте
Буде наповнене любов'ю!
Вам всією душею зараз бажаю
Достатку, миру і здоров'я!
Нехай будуть ваші стосунки
Теплом і ніжністю зігріті!
Нехай дарують кожну мить
Вам море радості та світла!
***
Вас з весіллям золотим
Вітаємо всією юрбою:
Щастя, миру, поваги
І любові вам неземної.
Побажаємо довго жити,
Дуже дружною парою бути,
Щоб один одному настрій
Кожен день могли дарувати!
***
П'ятдесят років ви разом прожили,
Однак один одним завжди дорожили!
Здоров'я і щастя я вам побажаю,
Дорогі мої, я вас просто обожнюю!
Народили прекрасних, добрих дітей,
А також цінували своїх ви друзів.
Століття ціле ще вам бажаю прожити,
Про минуле не думати й так само любити!
Красива пара – це про вас!
Працювати та жити в задоволення – клас!
Успіху і радості – побажання від нас!
***
П'ятдесят гідних років
У шлюбі ви вже живете,
Тягарі, любов і щастя
Разом за руки несете.
Вітаю з річницею,
Щастя вам, здоров'я, сили,
Щоб горе і біди
Ніколи не підкосили!
***
Півстоліття разом – це круто!
У вас шикарний ювілей,
Пройшли ви багато маршрутів,
Прожили сотні яскравих днів!
Бажаю вам любові безмежної,
Здоров'я, бадьорості заряд!
Нехай все буде, як і раніше:
Достаток, щастя, мир і вдома лад!
Красиві вітання на 50 років одруження у прозі
***
Від щирого серця вітаю вас з чудовою подією у вашому житті – із золотим весіллям, зі щасливим 50-річчям вашої родини! Нехай ваш дім залишається затишним і теплим, нехай любов буде до кінця взаємною та щирою, нехай в будинку панує достаток і добробут. Бажаю завжди залишатися один для одного справжнім золотом!
***
Рівно 50 років тому ви взялися за руки та ступили у нове спільне життя. І попри те, що в цьому житті було багато різних випробувань, ви завжди гідно проходили їх всі й ніколи не переставали підтримувати, допомагати, а головне, любити один одного. Ваша вірність перевірена часом, ваша любов пройшла велике загартування життєвими труднощами. І те, що в ваших очах, як і раніше горить вогонь пристрасті, ніжності та обожнювання один до одного – це неоціненна нагорода за всі прожиті роки. Ми бажаємо вам безмірного щастя і такого ж здоров'я. Бажаємо нескінченних радісних років життя. Нехай ваша мила, чарівна і прекрасна подружня пара завжди буде прикладом і еталоном для наслідування для ваших дітей, онуків і правнуків. Вітаємо з ювілеєм сімейного життя!
***
Півстоліття ви прожили разом, два життя прожили однією долею, зберігаючи любов і вірність. Не зрадили присяги, не зламалися під вантажем турбот і проблем, а тільки ще ближче стали один одному! Ви гідний приклад для наслідування, ми всі пишаємося вами та бажаємо, щоб тепло вашої любові, як і раніше, зігрівало нашу велику родину! Нехай ваші серця б'ються в унісон, міцним буде здоров'я, а поруч завжди будуть уважні, турботливі діти та онуки! А ми обіцяємо ще більше вас цінувати, адже ви тепер у нас "золоті"!
***
Сьогодні вашому союзу 50 років! Півстоліття ви зуміли прожити разом, зберігаючи почуття та ідилію. Ви побудували не просто сім'ю, а створили цілий світ, який базується на довірі, терпінні, розумінні та обопільній підтримці. Не втрачайте цього. Ніколи не переставайте дивувати один одного і насолоджуватися вашими почуттями. Ви дивовижні, і золота річниця тому підтвердження. Адже не кожна пара здатна зберегти все найпотаємніше протягом стількох років. Я щиро вам бажаю гармонії, спокою, щастя і незгасної любові. Півстоліття – це звичайно досягнення, але я думаю, ви зумієте прожити ціле століття з однією душею на двох.
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Від щирого серця вітаю вас з 50-річчям подружнього життя. І в золоте весілля щиро бажаю бути золотом один для одного, а також втіхою і трепетом душі. Нехай все погане зітреться з пам'яті, нехай все хороше відбувається з вами день у день. Бажаю вашій родині міцного здоров'я, щастя, достатку і миру. І нехай ваші золоті руки роблять добрі справи, слухаючись ваших золотих сердець!
СМС з золотою річницею весілля своїми словами
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50 років ви прожили разом, і ми щасливі привітати вас із золотим весіллям. Міцного вам здоров'я, щоб прожили ще стільки ж в любові та злагоді, оточені турботою дітей і онуків.
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50 років Ви вже разом. Так бажаю, щоб наступні 50 років принесли вам ще більше радості та щастя, ніж ті, які залишилися позаду. Ви наша гордість і радість. Зі святом вас, рідні наші. Любіть один одного і радуйте нас своїм світлом і теплом!
***
Від щирого серця вітаємо вас, з найзначнішою річницею сімейного життя – Золотим весіллям. Нехай доля вам подарує ще багато радісних днів і щасливих подій. Нехай ваше здоров'я буде міцним!
***
Від щирого серця вітаю з весіллям золотим – з 50-річчям чудового спільного життя. Нехай ваші світлі спогади та міцна любов гріють ваші душі, нехай в сім'ї панує здоров'я, розуміння і добробут. Бажаю, щоб у вашому житті настав золотий час, наповнений щастям і достатком.
***
Ви разом п'ятдесят років, і це прекрасно! Бажаю вам вічно зберігати любов і ніжні почуття один до одного! Нехай у вашому спільному житті будуть панувати мир, розуміння, довіра і гармонія! Бажаю, щоб золото вашого щастя завжди виблискувало! Здоров'я вам і довгих років життя!
Прикольні привітання на 50 річницю подружжя
***
Вітаю молодят з півсотнею спільного життя. Золоте весілля – ваш золотий вік, і я бажаю вам багато щастя, радості, веселощів і удачі на цьому століттю. Нехай золото вашої любові буде найвищої проби, нехай подальше ваше спільне життя також покрите буде золотом достатку, відради та блага.
***
Вітаю вас, мої золотенькі, з 50-річчям подружнього життя. Ви разом змогли пройти цю нелегку дистанцію і заслужили цю золоту медаль. І оскільки весілля ваше золоте, то я вам і побажаю бути міцними та єдиними, як злиток золота найвищої проби. Здоров'я вам, всіх благ, приємних сімейних клопотів з онуками і юного запалу в серцях не бабки та дідуся, а нареченого "того ще фрукта" і нареченої "цукерочки"!
***
Вітаю вас, золота молодь, із золотою вашою датою. Знову для вас "гірко", знову ви, мадам, наречена, а пан – наречений. Бажаю вам ще 50 років прожити також весело, красиво, цікаво, а головне – щасливо, щоб два півстоліття з'єднати в одне ваше золоте велике століття – століття вірного кохання, чудової родини та прекрасної пари.
***
Вітаю вас зі спільною п'ятдесяткою! Бажаю нареченому знову стати молодиком, а нареченій – молодичкою, бажаю гордо носити цю заслужену золоту медаль одну на двох. Нехай зі стажем ваша любов стане ще міцніше і сильніше, нехай онуки завжди поспішають до вас, нехай город колоситься, нехай курочка порадує вас золотим яєчком, а життя подарує золоту пору надій та щастя.
***
Ось півстоліття рука в руку, пліч-о-пліч, нога в ногу. Але як і раніше вона для нього найкрасивіша, не дивлячись на зморшки та срібло в волоссі, а він для неї найсильніший, не дивлячись на животик і блискучу лисину. Ми вітаємо вас з цією знаменною датою. Живіть довго і дружно, ніколи не бурчіть, один на одного і нехай у вас все буде спільне. Кров, діти, ковдра, тонометр, пульт від телевізора. Адже за стільки років, ви вже не просто сім'я, а одне велике єдине ціле. Здоров'я вам і щастя ще на довгі, довгі роки.
Гарні побажання з золотим весіллям парі у картинках
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