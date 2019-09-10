Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати

як називається кожна річниця весілля та що дарувати

Весілля – один з найпам'ятніших днів у житті подружжя. День одруження називають зеленим весіллям. Дізнайтеся, як називається кожна річниця весілля та що потрібно дарувати парі у цей день.

Символом зеленого весілля, тобто дня весілля, є листя мирту у вінку нареченої.

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1 рік – ситцеве або марлеве весілля

Що подарувати: молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – комплекти постільної білизни, фартухи та подушечки у вигляді серця.

2 роки – паперове весілля

Що подарувати: весь спектр поліграфічної продукції – книги, календарі, фотоальбоми, блокноти.

3 роки – шкіряне весілля

Що подарувати: шкіряні портмоне і гаманці, сумки або меблі.

4 роки – лляне весілля

Що подарувати: лляні скатертини, рушники, покривала.

5 років – дерев'яне весілля

Що подарувати: дерев'яні шкатулки, прикраси та ложки.

6 років – чавунне весілля

Що подарувати: чавунні горщики та пательні.

6,5 років – цинкове весілля

Що подарувати: оцинкований посуд.

7 років – мідне або шерстяне весілля

Що подарувати: мідні свічники, чашки, карбування.

8 років – жерстяне весілля

Що подарувати: кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), побутові прилади, а також чай, цукерки в жерстяних коробках.

9 років – фаянсове весілля

Що подарувати: посуд із фаянсу, порцеляни, кришталю та простого скла.

10 років – олов'яне або трояндове весілля

Що подарувати: чоловік дарує дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові та 1 білу – як символ надії на наступне десятиліття), троянди подружжю також приносять всі гості.

11 років – сталеве весілля

Що подарувати: посуд з нержавіючої сталі.

12 років – нікелеве весілля

Що подарувати: блискучі нікельовані вироби – наприклад, посуд.

13 років – мереживне весілля

Що подарувати: вироби з мережива або тонкої вовни.

14 років – агатове весілля

Що подарувати: прикраси з агату, фігурки зі слонової кістки.

15 років – скляне весілля

Що подарувати: вази, келихи, салатниці з кришталю та скла.

18 років – бірюзове весілля

Що подарувати: подружжя обмінюється прикрасами з бірюзи.

20 років – порцелянове весілля

Що подарувати: чашки, тарілки, сервізи з порцеляни.

25 років – срібне весілля

Що подарувати: чоловік і дружина обмінюються срібними обручками.

30 років – перлинове весілля

Що подарувати: чоловік підносить дружині намисто з 30 перлин.

35 років – коралове весілля

Що подарувати: прикраси з червоних коралів.

40 років – рубінове весілля

Що подарувати: чоловік і дружина можуть інкрустувати рубін в обручки.

45 років – сапфірове весілля

Що подарувати: вироби з сапфірами.

50 років – золоте весілля

Що подарувати: в цей день дуже часто старі обручки замінюють новими. Їх передають неодруженим внукам і правнукам як сімейну реліквію.

55 років – смарагдове весілля

Що подарувати: прикраси зі смарагдом.

60 років – діамантове весілля

Що подарувати: чоловік дарує дружині прикраси з діамантом.

65 років – залізне весілля

Що подарувати: вироби із заліза.

70 років – благодатне або вдячне весілля

Що подарувати: діти та внуки дарують ювілярам все, що ті забажають.

75 років – коронне весілля

Що подарувати: символічні медалі за таке довге спільне життя.

80 років – дубове весілля

Що подарувати: Генеалогічне древо, дубові меблі, кухонне начиння з дуба.

90 років – гранітне весілля

Що подарувати: нарди, шахи, шашки та інші настільні ігри.

100 років – червоне весілля

Що подарувати: подружжю приносять квіти та речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл.

Річниці весілля, які не відзначають

16-17 років весілля

19 років весілля

28 років весілля

32-33 роки весілля

36 років весілля

41-43 роки весілля

51-54 роки весілля

56-59 років весілля

61-64 роки весілля

66-69 років ве сілля

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