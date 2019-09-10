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Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
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Весілля – один з найпам'ятніших днів у житті подружжя. День одруження називають зеленим весіллям. Дізнайтеся, як називається кожна річниця весілля та що потрібно дарувати парі у цей день.
Символом зеленого весілля, тобто дня весілля, є листя мирту у вінку нареченої.
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- 1 рік – ситцеве або марлеве весілля
Що подарувати: молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – комплекти постільної білизни, фартухи та подушечки у вигляді серця.
- 2 роки – паперове весілля
Що подарувати: весь спектр поліграфічної продукції – книги, календарі, фотоальбоми, блокноти.
- 3 роки – шкіряне весілля
Що подарувати: шкіряні портмоне і гаманці, сумки або меблі.
- 4 роки – лляне весілля
Що подарувати: лляні скатертини, рушники, покривала.
- 5 років – дерев'яне весілля
Що подарувати: дерев'яні шкатулки, прикраси та ложки.
- 6 років – чавунне весілля
Що подарувати: чавунні горщики та пательні.
- 6,5 років – цинкове весілля
Що подарувати: оцинкований посуд.
- 7 років – мідне або шерстяне весілля
Що подарувати: мідні свічники, чашки, карбування.
- 8 років – жерстяне весілля
Що подарувати: кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), побутові прилади, а також чай, цукерки в жерстяних коробках.
- 9 років – фаянсове весілля
Що подарувати: посуд із фаянсу, порцеляни, кришталю та простого скла.
- 10 років – олов'яне або трояндове весілля
Що подарувати: чоловік дарує дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові та 1 білу – як символ надії на наступне десятиліття), троянди подружжю також приносять всі гості.
- 11 років – сталеве весілля
Що подарувати: посуд з нержавіючої сталі.
- 12 років – нікелеве весілля
Що подарувати: блискучі нікельовані вироби – наприклад, посуд.
- 13 років – мереживне весілля
Що подарувати: вироби з мережива або тонкої вовни.
- 14 років – агатове весілля
Що подарувати: прикраси з агату, фігурки зі слонової кістки.
- 15 років – скляне весілля
Що подарувати: вази, келихи, салатниці з кришталю та скла.
- 18 років – бірюзове весілля
Що подарувати: подружжя обмінюється прикрасами з бірюзи.
- 20 років – порцелянове весілля
Що подарувати: чашки, тарілки, сервізи з порцеляни.
- 25 років – срібне весілля
Що подарувати: чоловік і дружина обмінюються срібними обручками.
- 30 років – перлинове весілля
Що подарувати: чоловік підносить дружині намисто з 30 перлин.
- 35 років – коралове весілля
Що подарувати: прикраси з червоних коралів.
- 40 років – рубінове весілля
Що подарувати: чоловік і дружина можуть інкрустувати рубін в обручки.
- 45 років – сапфірове весілля
Що подарувати: вироби з сапфірами.
- 50 років – золоте весілля
Що подарувати: в цей день дуже часто старі обручки замінюють новими. Їх передають неодруженим внукам і правнукам як сімейну реліквію.
- 55 років – смарагдове весілля
Що подарувати: прикраси зі смарагдом.
- 60 років – діамантове весілля
Що подарувати: чоловік дарує дружині прикраси з діамантом.
- 65 років – залізне весілля
Що подарувати: вироби із заліза.
- 70 років – благодатне або вдячне весілля
Що подарувати: діти та внуки дарують ювілярам все, що ті забажають.
- 75 років – коронне весілля
Що подарувати: символічні медалі за таке довге спільне життя.
- 80 років – дубове весілля
Що подарувати: Генеалогічне древо, дубові меблі, кухонне начиння з дуба.
- 90 років – гранітне весілля
Що подарувати: нарди, шахи, шашки та інші настільні ігри.
- 100 років – червоне весілля
Що подарувати: подружжю приносять квіти та речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл.
Річниці весілля, які не відзначають
- 16-17 років весілля
- 19 років весілля
- 28 років весілля
- 32-33 роки весілля
- 36 років весілля
- 41-43 роки весілля
- 51-54 роки весілля
- 56-59 років весілля
- 61-64 роки весілля
- 66-69 років весілля
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