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Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати

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як називається кожна річниця весілля та що дарувати - фото 1
як називається кожна річниця весілля та що дарувати

Весілля – один з найпам'ятніших днів у житті подружжя. День одруження називають зеленим весіллям. Дізнайтеся, як називається кожна річниця весілля та що потрібно дарувати парі у цей день.

Символом зеленого весілля, тобто дня весілля, є листя мирту у вінку нареченої.

І ще: Тости на весілля: красиві і прикольні весільні побажання молодятам

  • 1 рік – ситцеве або марлеве весілля

Що подарувати: молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – комплекти постільної білизни, фартухи та подушечки у вигляді серця.

  • 2 роки – паперове весілля

Що подарувати: весь спектр поліграфічної продукції – книги, календарі, фотоальбоми, блокноти.

  • 3 роки – шкіряне весілля

Що подарувати: шкіряні портмоне і гаманці, сумки або меблі.

  • 4 роки – лляне весілля

Що подарувати: лляні скатертини, рушники, покривала.

  • 5 років – дерев'яне весілля

Що подарувати: дерев'яні шкатулки, прикраси та ложки.

Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати - фото 353874
  • 6 років – чавунне весілля

Що подарувати: чавунні горщики та пательні.

  • 6,5 років – цинкове весілля

Що подарувати: оцинкований посуд.

  • 7 років – мідне або шерстяне весілля

Що подарувати: мідні свічники, чашки, карбування.

  • 8 років – жерстяне весілля

Що подарувати: кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), побутові прилади, а також чай, цукерки в жерстяних коробках.

  • 9 років – фаянсове весілля

Що подарувати: посуд із фаянсу, порцеляни, кришталю та простого скла.

  • 10 років – олов'яне або трояндове весілля

Що подарувати: чоловік дарує дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові та 1 білу – як символ надії на наступне десятиліття), троянди подружжю також приносять всі гості.

  • 11 років – сталеве весілля

Що подарувати: посуд з нержавіючої сталі.

  • 12 років – нікелеве весілля

Що подарувати: блискучі нікельовані вироби – наприклад, посуд.

Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати - фото 353878
  • 13 років – мереживне весілля

Що подарувати: вироби з мережива або тонкої вовни.

  • 14 років – агатове весілля

Що подарувати: прикраси з агату, фігурки зі слонової кістки.

  • 15 років – скляне весілля

Що подарувати: вази, келихи, салатниці з кришталю та скла.

  • 18 років – бірюзове весілля

Що подарувати: подружжя обмінюється прикрасами з бірюзи.

  • 20 років – порцелянове весілля

Що подарувати: чашки, тарілки, сервізи з порцеляни.

  • 25 років – срібне весілля

Що подарувати: чоловік і дружина обмінюються срібними обручками.

  • 30 років – перлинове весілля

Що подарувати: чоловік підносить дружині намисто з 30 перлин.

Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати - фото 353875
  • 35 років – коралове весілля

Що подарувати: прикраси з червоних коралів.

  • 40 років – рубінове весілля

Що подарувати: чоловік і дружина можуть інкрустувати рубін в обручки.

  • 45 років – сапфірове весілля

Що подарувати: вироби з сапфірами.

  • 50 років – золоте весілля

Що подарувати: в цей день дуже часто старі обручки замінюють новими. Їх передають неодруженим внукам і правнукам як сімейну реліквію.

  • 55 років – смарагдове весілля

Що подарувати: прикраси зі смарагдом.

  • 60 років – діамантове весілля

Що подарувати: чоловік дарує дружині прикраси з діамантом.

Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати - фото 353877
  • 65 років – залізне весілля

Що подарувати: вироби із заліза.

  • 70 років – благодатне або вдячне весілля

Що подарувати: діти та внуки дарують ювілярам все, що ті забажають.

  • 75 років – коронне весілля

Що подарувати: символічні медалі за таке довге спільне життя.

  • 80 років – дубове весілля

Що подарувати: Генеалогічне древо, дубові меблі, кухонне начиння з дуба.

  • 90 років – гранітне весілля

Що подарувати: нарди, шахи, шашки та інші настільні ігри.

  • 100 років – червоне весілля

Що подарувати: подружжю приносять квіти та речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл.

Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати - фото 353876

Річниці весілля, які не відзначають

  • 16-17 років весілля
  • 19 років весілля
  • 28 років весілля
  • 32-33 роки весілля
  • 36 років весілля
  • 41-43 роки весілля
  • 51-54 роки весілля
  • 56-59 років весілля
  • 61-64 роки весілля
  • 66-69 років весілля

До теми: Картинки з весіллям: вітальні листівки і відкритки для молодих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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