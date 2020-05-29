Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону

У пост-шоу "Холостяк. Життя після проєкту" з'явилися всі учасниці 10 сезону, які розповіли про своє життя після реаліті. Дізнайтеся, чи залишився Макс Михалюк із переможницею проєкту Дашею Ульяновою. Дивіться онлайн!

На проєкті "Холостяк" Макс Михайлюк з-поміж 25 дівчат вибрав ту, до якої у нього встигли зародитися почуття. Але перш ніж розсекретити, чи залишилася разом пара 10 сезону, своїми історіями поділяться найефектніші учасниці цьогорічного проєкту. Так, на пост-шоу прийшли Аліна, Христина, Ганна, Наташа, Оля, Віка, Дана і, звісно, переможниця Даша.

Дивитись онлайн пост-шоу "Холостяк" 10 сезон від 29-05-2020

Макс Михайлюк розповість про життя після шоу

Ведучим пост-шоу стане Григорій Решетник, який запросить до студії неземного холостяка, щоб дізнатися про його життя після фіналу шоу. Макс зізнається, що на нього звалилася запаморочлива популярність, і люди часто підходять сфотографуватися з ним. Також холостяк розповість, що дивився всі випуски проєкту і був шокований одкровеннями деяких учасниць.

Багато дівчат говорили на інтерв'ю за кадром ті речі, які Макс ніяк не очікував від них почути. Щоб поставити крапку в стосунках холостяка з усіма учасницями проєкту, Макс зустрінеться з ними в студії пост-шоу.

Нікіта і Даша розкажуть про весілля, а учасниці проєкту – про дружбу після шоу

Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін разом з дружиною Дашею Квітковою з’являться в студії пост-шоу проєкту "Холостяк" 2020, щоб розповісти про своє весілля. Даша та Нікіта – перша пара за всю історію шоу, яка не просто залишилася разом після зйомок, але й одружилася.

Також в студії програми з’являться відразу три учасниці – Оля, Наташа та Аня. У проєкті дівчата не просто не стали суперницями, а побудували міцну дружбу, яку зберегли і донині. Психологиня Наталя Холоденко пояснить, чому теплі стосунки між учасницями завадили їм побудувати кохання з Максом Михайлюком.

Чи залишились разом Макс та Даша після фіналу

І головна інтрига вечора – чи залишилися разом Даша Ульянова і Макс Михайлюк? Пара пройшла величезний шлях в шоу, на якому було як багато красивих моментів, так і складних. Даша дуже ревнувала холостяка до інших учасниць, а Макс був незадоволений тим, що дівчина не зізнається йому в своїх почуттях. Але попри все Макс все ж вибрав саме Дашу в фіналі.

На жаль, стосунки Макса і Даші після проєкту не склались. З'ясувалось, що ще під час реаліті холостяк переспав з іншою учасницею, а переможниця не змогла пробачити йому зраду.

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