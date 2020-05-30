Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня

Свіжа музика травня вже підкорює не лише чарти, а й серця слухачів. Насолоджуйся новими весняними хітами, які точно змусять підспівувати та усміхатись. Слухай плейлист популярної музики за останній тиждень травня на Радіо МАКСИМУМ!

Фінальний місяць весни приніс не лише порцію сонячної погоди та дощів, а й круті кліпи та пісні від зірок і молодих музикантів. Тому щотижня збираємо найкращі новинки зі світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та підкорюють топи Youtube. Вмикай нову музику травня та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

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Травень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Леді Гага з новою платівкою, Кеті Пері, The 1975, а також Брітні Спірс. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики травня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Ellie Goulding - Power

Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy (Audio)

Lady Gaga, Elton John - Sine From Above (Audio)

Lady Gaga - Free Woman (Audio)

Qveen Herby - Sugar Daddy

Dotan - No Words (Official Music video)

Jessie Ware - Save A Kiss

Clara Mae - Overused (feat. gnash) [Official Music Video]

Jesse McCartney - Friends (Lyric Video)

San Cisco - 'On The Line' (Official Music Video)

Green Day - Dreaming (Official Video)

Broken Bells - Good Luck (Official Video)

The Score - Best Part (Official Music Video)

The 1975 - Guys (Official Video)

Melanie Martinez - Play Date [Official Lyric Video]

Oliver Tree - Bury Me Alive (Official Unofficial Music Video)

ROSALÍA & Travis Scott - TKN (Official Video)

Katy Perry - Daisies (Lyric Video)

Agust D '대취타' MV

Britney Spears - Mood Ring (By Demand)

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