Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Відео з викраденням хлопця прибульцями підкорює мережу

  • 9
Хлопця викрали інопланетяни, а він і не помітив - фото 1
Хлопця викрали інопланетяни, а він і не помітив

У мережі поширюється відео з камери спостереження, на якому хлопця викрали інопланетяни, але він цього навіть не помітив. Як так трапилось – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком Prophettx поділився епічним відео з камери спостереження на ганку будинку, яке швидко набуло популярності. Всього за 6 годин допис зібрав понад 70 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів.

І ще: У США з'явився журнал про вбиральні

А все тому, що на записі можна побачити, як чоловік спокійно виходить ввечері з дому. Після цього камера у дзвінку зафіксувала, як він раптово підіймається у нічне небо. Це паранормальне явище має доволі просте пояснення, яке руйнує всі конспірологічні теорії – камера зависла і виник такий глюк. Зате виглядає справді реалістично!

via Gfycat

Читайте також: Американка створила диво-одяг на випадок апокаліпсису

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3280
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 421
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1997019
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл