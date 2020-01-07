Відео з викраденням хлопця прибульцями підкорює мережу

У мережі поширюється відео з камери спостереження, на якому хлопця викрали інопланетяни, але він цього навіть не помітив. Як так трапилось – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком Prophettx поділився епічним відео з камери спостереження на ганку будинку, яке швидко набуло популярності. Всього за 6 годин допис зібрав понад 70 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити, як чоловік спокійно виходить ввечері з дому. Після цього камера у дзвінку зафіксувала, як він раптово підіймається у нічне небо. Це паранормальне явище має доволі просте пояснення, яке руйнує всі конспірологічні теорії – камера зависла і виник такий глюк. Зате виглядає справді реалістично!

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