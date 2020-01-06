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Одеські екстремали відкрили сезон купання 2020: вражаючі фото

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Одеські екстремали відкрили сезон купання 2020: вражаючі фото - фото 1

Одеські моржі – народ особливий, і похолодання для них – не привід залишатися вдома. Так, клуб "Моржі Одеси" офіційно відкрив купальний сезон-2020. Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

Любителі плавати в крижаній воді переодягнулися у новорічних персонажів і влаштували перший в нинішньому році заплив в районі 8-ї станції Великого Фонтану. До речі, єдина відмінність зимового плавання від літнього – температура води, оскільки взимку вона становить лише +1.

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Члени клубу запросили на пляж Ланжерон щонеділі всіх охочих отримати нові емоції, випробувати себе, перевірити свою силу духу і скупатися в морі. "Різдвяний заплив виконує бажання, приходь, ми навчимо тебе не боятися холодної води", – закликають одеські моржі.

Відзначимо, що всі, хто приходить плавати взимку в крижаній морській воді, ведуть здоровий спосіб життя і хочуть проводити більше часу на свіжому повітрі. Іноді, звичайно ж, батьки приводять зовсім ще маленьких діточок, але основний контингент – люди за 40 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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