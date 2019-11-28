Зникла наречена 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу

Серіал "Зникла наречена" із Дашею Трегубовою в головній ролі завершився. Фінальні 7 і 8 серія детективної мелодрами вийшли 28 листопада на каналі СТБ. Дивіться онлайн захопливу кінцівку!

"Зникла наречена" – це історія красивої та успішної Анни Твардовської, яка у свої 40 років наважилась вдруге вийти заміж. При цьому головна героїня чекає дитину. Жінка переконана, що близькі поділяють її щастя, але одразу після весілля наречену викрадає ... її найкраща подруга. Згодом вона відбирає в Ані й дитину та навіть чоловіка.

До теми: Попередні 5 і 6 серія драми "Зникла наречена"

28 листопада на телеканалі СТБ вийшли завершальні серії драми, і ось що трапилось у них!

7 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. СЮЖЕТ

Анна продовжує прикидатися Мариною. Жінка знову стає гендиректором своєї фірми. Більш того, вона виводить на чисту воду Варвару Твардовську, яка весь цей час провертала корупційні схеми.

Дивитись онлайн 7 серію серіалу "Зникла наречена" від 28-11-2019

Аня прикидається Мариною

Однак Твардовська вирішила не мстити колишній свекрусі та не стала подавати заяву на неї. Замість цього вона зажадала, щоб Варвара сама відсторонилася від справ. Єдине, що не дає спокою головній героїні, – це думка про зниклу дитину. Анна навіть не здогадується про те, що її син зовсім поруч.

8 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. ОПИС ФІНАЛУ

Петро знайшов справжню Марину. Та розповіла слідчому про те, як вона вперше зустрілася з Анею після звістки про її смерть. Петя зрозумів, що весь цей час мама Лізи перебувала поруч із дочкою... і мовчала! Поліцейський усвідомив: він не може тримати дівчину в невіданні і далі. Петі давно подобається Ліза, тому він подзвонив їй і розповів правду.

Дивитися онлайн 8 серію Зниклої нареченої від 28-11-2019

Ліза дізнається правду

Врешті Анна і Ліза об'єднують зусилля. Вони продовжують шукати Світлану і дитину Ані. Поки вони будують теорії і припущення, Іра спокійно готується до весілля мрії. Вона хоче, щоб все було ідеально, – так, як вона мріяла ще двадцять років тому. Але її щастя буде недовгим, адже вбивцю чекає заслужене покарання.

Діма та Іра готуються до весілля

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