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Перші ластівки: відео всіх поцілунків головних героїв у серіалі
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Український серіал "Перші ластівки" став хітом телебачення, але серії мелодрами досі не з'явились у мережі. І поки глядачі стрічки в очікуванні виходу всіх епізодів онлайн, пропонуємо вам подивитись нарізку з найцікавіших моментів – поцілунків героїв!
За словами авторів серіалу, поки що вони не можуть опублікувати серіал "Перші ластівки" в мережі, оскільки ведуть переговори з міжнародною компанією щодо співпраці. Щоб полегшити очікування глядачів, які бачили лише першу серію, на YouTube виклали ТОП поцілунків юних героїв із серіалу. Дивіться емоційне відео!
Читайте також Чи буде продовження популярного "Перших ластівок":
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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