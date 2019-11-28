Перші ластівки: відео всіх поцілунків головних героїв у серіалі

Український серіал "Перші ластівки" став хітом телебачення, але серії мелодрами досі не з'явились у мережі. І поки глядачі стрічки в очікуванні виходу всіх епізодів онлайн, пропонуємо вам подивитись нарізку з найцікавіших моментів – поцілунків героїв!

За словами авторів серіалу, поки що вони не можуть опублікувати серіал "Перші ластівки" в мережі, оскільки ведуть переговори з міжнародною компанією щодо співпраці. Щоб полегшити очікування глядачів, які бачили лише першу серію, на YouTube виклали ТОП поцілунків юних героїв із серіалу. Дивіться емоційне відео!

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